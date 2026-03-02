El vinagre se convirtió en un aliado clave para la limpieza del hogar por sus propiedades para eliminar las bacterias gracias a su acción higienizante. Cada inicio de mes, se aconseja rociar ácido acético en la entrada de la casa por sus múltiples beneficios. El vinagre cuenta con una propiedad clave: su fuerte aroma funciona como un potente repelente inhibidor de plagas domésticas. Cucarachas, hormigas y arañas suelen evitar zonas en donde detectan el olor, lo que lo convierte en una alternativa libre de químicos e igual de efectiva. Además de su función para alejar plagas, tiene propiedades desinfectantes claves que ayudan a eliminar bacterias y hongos de las baldosas. Puede mantener alejados los malos olores como el de la humedad. El Feng Shui cree que la puerta principal hogar es “la boca del chi”, es decir el lugar donde ingresa la energía. Por eso, se considera clave mantenerla limpia y despejada. Se cree que el ácido acético ayuda a neutralizar energías densas o acumuladas, en especial tras discusiones en la familia, conflictos, visitas negativas o momentos de estrés. En la misma línea, hacerlo a inicios de mes tiene una connotación simbólica, ya que representa el cierre y renovación de una etapa. De esta manera, es la mejor forma de “empezar bien y limpio” un nuevo mes. El Feng Shui también explica que se puede poner vinagre en otros puntos claves de la casa como en la cocina y el baño. Este proceso requiere intención y atención al simbolismo, se debe manifestar en cada espacio de la casa.