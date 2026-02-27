El vinagre se convirtió en el mejor aliado a la hora de limpiar el hogar, ya que se trata de un producto natural que contiene químicos. Uno de los trucos más populares es el de aplicarlo en los almohadones de los sillones, ya que contribuye a su limpieza y mantenimiento. Con el uso natural del sillón, los almohadones suelen acumular restos de piel sudor y humedad que pueden generar malos olores. Incluso, pueden convertirse en un foco de bacterias y gérmenes que atraen ácaros e insectos. Cuenta con un efecto antibacteriano suave que ayuda a disminuir los microorganismos. El ácido acético que contiene ayuda a bajar el pH de las superficies y altera las membranas celulares de las bacterias, lo que dificulta su reproducción. En la misma línea, ayuda a neutralizar químicamente los olores cuando entra en contacto con las moléculas alcalinas. Es clave su uso porque el olor a vinagre desaparece cuando se seca y no deja residuos permanentes en las telas. Las telas del sillón suelen estar marcadas por manchas de bebidas, sudor y suciedad superficial. El ácido acético también ayuda a eliminar manchas porque descompone restos alcalinos, lo que deja las telas como nuevas. Se recomienda rociar vinagre en los almohadones por sus siguientes efectos: Para aplicar el truco de limpieza se deben seguir los siguientes pasos: