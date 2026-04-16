La lengua de suegra es una de las plantas de interior más elegidas por su resistencia y bajo mantenimiento. En ese contexto, en redes sociales comenzó a circular un consejo particular, rociarla con vinagre blanco para mejorar su estado. Aunque la práctica tiene cierta lógica, también implica riesgos si no se aplica correctamente. El vinagre contiene ácido acético, un componente que puede afectar a los tejidos vegetales. En algunos casos, se lo menciona como una alternativa casera para tratar problemas puntuales. Las recomendaciones más difundidas apuntan a dos usos específicos: Sin embargo, estos efectos no están garantizados y dependen de la forma en que se utilice. El principal riesgo del vinagre es su efecto corrosivo. Si se usa sin diluir o se aplica directamente sobre las hojas, puede generar daños visibles. Entre las consecuencias más comunes se encuentran: Por este motivo, no se recomienda su uso frecuente ni como solución general. En la mayoría de los casos, los problemas en la lengua de suegra no están relacionados con el pH del suelo, sino con errores en el cuidado diario. Los factores clave para mantenerla en buen estado son: El vinagre no funciona como fertilizante ni es necesario para el desarrollo de la planta. Su uso solo podría considerarse en situaciones muy puntuales, siempre diluido y con precaución. Para el cuidado diario, las recomendaciones básicas siguen siendo la opción más segura y efectiva.