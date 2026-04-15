Hacer papas fritas crocantes es todo un desafío a la hora de cocinar. Se necesita mucha paciencia y técnica para lograr que alcancen el punto perfecto. Pero ahora ya te podés olvidar de las papas aceitosas o blandas. Un simple chorrito de vinagre blanco antes de la cocción será el responsable de la textura perfecta. Descubrí la ciencia detrás del truco que está transformando las cocinas hogareñas. A quien no le pasó que cortás las papas, las ponés en el aceite y terminan siendo un puré aceitoso o se queman por fuera mientras siguen crudas por dentro. El problema no es tu sartén, es la estructura de la papa. Al sumergir las papas en agua con un chorrito de vinagre antes de freírlas, ocurre un proceso químico fascinante. El ácido del vinagre actúa directamente sobre la pectina, que es el “pegamento” natural que mantiene unidas las células de la papa. Este “life hack” no solo de sabor, sino también de salud y ahorro aporta los siguientes beneficios: No hace falta ser un chef profesional ni tener herramientas costosas. El secreto está en la paciencia y en respetar estos cinco pasos: ¿Conocías este uso del vinagre en la cocina? Probá este método hoy mismo y sorprendé a tus amigos y familiares a la hora del almuerzo o la cena.