La funda del celular está en contacto permanente con las manos, bolsillos, mesas y distintas superficies, por lo que puede acumular suciedad, grasa, bacterias y otros microorganismos. Por eso, mantenerla limpia es una parte importante de la higiene cotidiana del teléfono y existe un truco muy utilizado entre los argentinos.

Una de las alternativas más sencillas para desinfectarla es utilizar alcohol etílico diluido con agua, aunque es importante aplicarlo correctamente para no dañar el material de la funda ni el propio celular.

¿Para qué sirve limpiar la funda del celular con alcohol?

El alcohol, especialmente en concentraciones cercanas al 70%, puede ayudar a reducir la cantidad de microorganismos presentes sobre determinadas superficies. Al utilizarlo sobre la funda, permite eliminar parte de las bacterias y otros microorganismos que pueden acumularse con el uso diario.

Imagen ilustrativa IA Gemini

Además, la limpieza ayuda a remover grasitud, restos de suciedad y marcas que quedan después de manipular el teléfono durante todo el día.

Cómo limpiar la funda del celular correctamente

Antes de comenzar, lo más importante es retirar la funda del teléfono. No conviene rociar alcohol directamente sobre el celular ni sobre las aberturas del dispositivo.

Una vez retirada, se puede colocar una pequeña cantidad de alcohol isopropílico al 70% sobre un paño suave de microfibra y pasarlo por toda la superficie de la funda.

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Es recomendable prestar especial atención a los bordes, esquinas y zonas donde suelen acumularse suciedad y grasa . Después, hay que dejar que la funda se seque completamente antes de volver a colocarla.

¿Cada cuánto conviene desinfectar la funda?

No existe una frecuencia única para todos los casos, pero realizar una limpieza regular puede ayudar a mantenerla en mejores condiciones. Si el celular se utiliza constantemente, se apoya sobre diferentes superficies o se manipula mientras se come, puede ser conveniente limpiarla con mayor frecuencia.

También es recomendable lavar las manos con frecuencia y limpiar la pantalla del celular con productos adecuados, ya que desinfectar solamente la funda no evita que vuelvan a acumularse microorganismos.

Cuidado: no todas las fundas soportan alcohol

Antes de utilizar alcohol, es importante revisar las indicaciones del fabricante. Algunas fundas pueden deteriorarse con productos químicos, especialmente las fabricadas con cuero, materiales tratados, acabados especiales o determinados plásticos.

Por eso, lo más seguro es probar primero una pequeña cantidad en una zona poco visible y evitar el exceso de líquido.

En definitiva, limpiar la funda del celular con alcohol puede ser una forma sencilla de reducir la suciedad y los microorganismos acumulados, siempre que se utilice un producto adecuado, se retire la funda antes de limpiarla y se respeten las recomendaciones del fabricante.