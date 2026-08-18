En Argentina, los conductores que acumulen determinadas infracciones de tránsito pueden sufrir una consecuencia que va más allá de una multa económica.

El sistema de scoring de la licencia de conducir nacional establece un esquema de descuento de puntos que puede terminar en la inhabilitación para conducir cuando el titular llega a cero.

Cada licencia de conducir comienza con 20 puntos, que se reducen de acuerdo con la gravedad de las faltas cometidas.

¿Qué pasa cuando un conductor pierde todos los puntos de la licencia de conducir?

Llegar a cero puntos implica la inhabilitación para conducir durante un período determinado. La duración de la sanción aumenta si el conductor reincide y vuelve a perder la totalidad de su scoring .

El esquema vigente establece diferentes plazos según la cantidad de veces que se alcanza el puntaje mínimo:

Primera pérdida total de puntos: 60 días de inhabilitación.

Segunda pérdida total: 120 días sin poder conducir.

Tercera pérdida total: 180 días de inhabilitación.

Cuarta pérdida total y siguientes: el período se duplica sucesivamente.

En el caso de las licencias profesionales, los períodos de inhabilitación se reducen a la mitad.

Además de cumplir con el tiempo de sanción correspondiente, quienes llegan a cero puntos deben realizar y aprobar los cursos de seguridad vial que establece el sistema.

Una vez finalizado el período de inhabilitación, el conductor recupera los 20 puntos iniciales de su licencia de conducir.

Licencia de conducir: qué pasa cuando un conductor llega a cero puntos y cuánto dura la inhabilitación según el scoring. Archivo

¿Cómo se descuentan los puntos por las infracciones de tránsito?

El scoring se aplica sobre el conductor responsable de la infracción . Cuando la falta es detectada de manera automática, el descuento puede recaer sobre el titular del vehículo, aunque existen situaciones en las que es posible demostrar que el automóvil fue robado o que no se encontraba bajo su custodia.

Cuando una persona comete varias infracciones, el sistema contempla un límite de descuento de 15 puntos, salvo que la suma correspondiente a las faltas sea inferior a ese valor. En ese caso, se aplica el puntaje que corresponda a las infracciones registradas.

Por este motivo, no todas las multas tienen el mismo impacto sobre la licencia. La acumulación de faltas puede reducir progresivamente el scoring hasta llegar a la instancia en la que se activa la inhabilitación.

¿Se pueden recuperar los puntos antes de llegar a cero?

Perder algunos puntos no significa automáticamente quedar imposibilitado para manejar . El sistema también contempla mecanismos para que los conductores puedan recuperar el scoring y evitar llegar a la pérdida total.

Una de las alternativas es permanecer dos años sin recibir nuevas sanciones de tránsito. También existe la posibilidad de recuperar puntos mediante cursos de seguridad vial aprobados, con un máximo de 4 puntos recuperables por curso.

Los cursos pueden utilizarse para recuperar puntos cada dos años. Para los conductores con licencia profesional, la normativa permite realizarlos una vez por año.

Para conocer la situación actual de la licencia, los conductores pueden consultar su scoring a través de la plataforma oficial Mi Scoring. Allí es posible verificar cuántos puntos conserva cada persona y saber si se encuentra cerca de la pérdida total que puede derivar en la inhabilitación para conducir.