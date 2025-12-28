Rociar agua con bicarbonato en las hojas del limonero: por qué funciona y para qué sirve

Mantener un limonero fuerte y con hojas verdes no siempre requiere productos caros ni químicos agresivos.

Expertos en jardinería recomiendan un recurso simple y económico que puede marcar la diferencia: bicarbonato de sodio, un ingrediente común en cualquier cocina que se convirtió en un aliado para prevenir enfermedades y mejorar la salud del árbol.

¿Por qué usar bicarbonato en limoneros?

El bicarbonato es conocido por sus propiedades antifúngicas y desinfectantes. Aplicado de forma correcta, ayuda a evitar hongos como el oídio y el mildiu, dos problemas frecuentes en cítricos.

Además, regula el pH en la superficie de las hojas, lo que reduce manchas y mantiene el follaje limpio y brillante. También puede disminuir la presencia de plagas como pulgones y cochinillas.

Cómo preparar la mezcla paso a paso

Para que el tratamiento sea eficaz, sigue estas indicaciones:

Disuelve una cucharadita de bicarbonato en un litro de agua. Coloca la solución en un rociador limpio. Pulveriza sobre las hojas, por ambos lados. Hazlo por la mañana o al atardecer, nunca en horas de sol fuerte. Repite una vez por semana como mantenimiento.

Un consejo clave: prueba primero en una sola hoja y espera 24 horas. Si no hay reacción negativa, continúa con el resto del árbol.

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock

Cuándo aplicar y con qué frecuencia

Durante la etapa de crecimiento activo, la aplicación semanal es ideal. Si el limonero muestra manchas o signos de hongos, mantén la frecuencia. En climas secos y calurosos, se puede reforzar cada cinco días. Evita empapar en exceso y no uses la mezcla en días de mucho calor.

Otros beneficios del bicarbonato

Además de proteger las hojas, el bicarbonato ayuda a equilibrar el pH del suelo, lo que mejora la absorción de nutrientes y favorece la vitalidad del árbol. En otras plantas, se puede espolvorear sobre el sustrato y regar después para potenciar el efecto.

Precauciones y plantas sensibles

Aunque es seguro y no tóxico, no todas las especies toleran el bicarbonato. Evita usarlo en helechos, orquídeas, plantas carnívoras, hortensias, azaleas y camelias, que necesitan suelos ácidos. También evita aplicarlo sobre flores o brotes tiernos.

Por qué elegir este método

El bicarbonato es una opción natural, económica y segura para hogares con niños y mascotas. Permite cuidar limoneros sin recurrir a químicos agresivos y promueve una jardinería más sustentable.