Mantener un limonero fuerte y con hojas verdes no siempre requiere productos caros ni químicos agresivos.

Expertos en jardinería recomiendan un recurso simple y económico que puede marcar la diferencia: bicarbonato de sodio, un ingrediente común en cualquier cocina que se convirtió en un aliado para prevenir enfermedades y mejorar la salud del árbol.

¿Por qué usar bicarbonato en limoneros?

El bicarbonato es conocido por sus propiedades antifúngicas y desinfectantes. Aplicado de forma correcta, ayuda a evitar hongos como el oídio y el mildiu, dos problemas frecuentes en cítricos.

Además, regula el pH en la superficie de las hojas, lo que reduce manchas y mantiene el follaje limpio y brillante. También puede disminuir la presencia de plagas como pulgones y cochinillas.

Cómo preparar la mezcla paso a paso

Para que el tratamiento sea eficaz, sigue estas indicaciones:

  1. Disuelve una cucharadita de bicarbonato en un litro de agua.
  2. Coloca la solución en un rociador limpio.
  3. Pulveriza sobre las hojas, por ambos lados.
  4. Hazlo por la mañana o al atardecer, nunca en horas de sol fuerte.
  5. Repite una vez por semana como mantenimiento.

Un consejo clave: prueba primero en una sola hoja y espera 24 horas. Si no hay reacción negativa, continúa con el resto del árbol.

Fuente: Shutterstock
Fuente: Shutterstock
Fuente: Shutterstock

Cuándo aplicar y con qué frecuencia

Durante la etapa de crecimiento activo, la aplicación semanal es ideal. Si el limonero muestra manchas o signos de hongos, mantén la frecuencia. En climas secos y calurosos, se puede reforzar cada cinco días. Evita empapar en exceso y no uses la mezcla en días de mucho calor.

Otros beneficios del bicarbonato

Además de proteger las hojas, el bicarbonato ayuda a equilibrar el pH del suelo, lo que mejora la absorción de nutrientes y favorece la vitalidad del árbol. En otras plantas, se puede espolvorear sobre el sustrato y regar después para potenciar el efecto.

Precauciones y plantas sensibles

Aunque es seguro y no tóxico, no todas las especies toleran el bicarbonato. Evita usarlo en helechos, orquídeas, plantas carnívoras, hortensias, azaleas y camelias, que necesitan suelos ácidos. También evita aplicarlo sobre flores o brotes tiernos.

Por qué elegir este método

El bicarbonato es una opción natural, económica y segura para hogares con niños y mascotas. Permite cuidar limoneros sin recurrir a químicos agresivos y promueve una jardinería más sustentable.