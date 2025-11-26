Adiós a mezclar bicarbonato y vinagre: experta revela un método más efectivo y más simple.

En los últimos años se han vuelto muy populares las mezclas caseras para limpiar y, en particular, el uso de dos productos: bicarbonato de sodio y vinagre. Ahora, expertos revelan que el mejor método para la limpieza del hogar es incluso más sencillo.

Cada vez más personas eligen fórmulas naturales y económicas para mantener sus espacios libres de virus, hongos y bacterias sin gastar de más ni usar productos agresivos. Este tipo de ingredientes, presentes en casi cualquier hogar, ofrecen un poder de limpieza similar al de los desinfectantes comerciales, pero sin el olor intenso ni los químicos irritantes.

La mezcla de vinagre y bicarbonato no tiene el efecto que se dice (Fuente: archivo).

Usar bicarbonato de sodio y vinagre no sirve para limpiar

La experta en limpieza Caroline Mullen explicó que ella también usa bicarbonato de sodio para eliminar la grasa pegada en su sartén de acero inoxidable o vinagre blanco destilado y agua para limpiar vidrios. Aún así, lanzó una inesperada advertencia: “me vuelve loca ver a gente en redes sociales combinando bicarbonato de sodio y vinagre para preparar una solución limpiadora”.

“Muchos videos de TikTok promocionan los beneficios de mezclar bicarbonato de sodio y vinagre para hacer una pasta limpiadora o un destapador de desagües, y es lógico que la gente piense que esta combinación es efectiva", explicó la escritora del New York Times y agregó: “Al verter vinagre en bicarbonato de sodio, burbujea y burbujea, creando la ilusión de una solución eficaz”.

La verdadera solución de limpieza es más simple

Según Mullen, “la combinación de estos dos compuestos neutraliza su eficacia" por lo que es “mucho menos potente que si se usaran por separado“. Esto se lo confirmó a la experta el profesor de química Mark Lipke, de la Universidad de Rutgers.

Al agregar vinagre al bicarbonato de sodio, la solución se neutraliza rápidamente, convirtiéndose en ácido carbónico y una sal llamada acetato de sodio. El ácido carbónico inestable se descompone rápidamente en agua y dióxido de carbono, que produce las burbujas al disiparse en el aire y dejar solo una mezcla de agua con sal que no sirve par a limpiar.

El paso a paso para preparar una fórmula de limpieza con vinagre

Para aplicar correctamente la formula con vinagre, se recomienda preparar dos botellas con atomizador diferentes:

En la primera botella, colocar dos cucharadas de agua oxigenada al 3%. En la segunda, agregar dos cucharadas de vinagre de manzana. Rociar primero con el agua oxigenada y luego con el vinagre. Finalizar pasando un paño seco y limpio para eliminar restos. Este método puede usarse en pisos, mesadas, picaportes y superficies donde se concentran gérmenes.

El paso a paso para preparar una fórmula de limpieza con bicarbonato

La fórmula es fácil y económica. Para obtener una pasta uniforme y sencilla de aplicar , se recomienda mezclar:

3 partes de bicarbonato de sodio.

de bicarbonato de sodio. 1 parte de agua oxigenada (10 volúmenes).

La consistencia debe ser cremosa, similar a una pasta dental. Puede conservarse en un recipiente cerrado por algunos días, aunque se sugiere preparar pequeñas cantidades para mantener su efectividad máxima.