Lotería

Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Nocturna: los números ganadores del viernes 5 de septiembre

¿Jugaste a la quiniela? Estos son los resultados del último sorteo en Tucumán.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 5 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 0994 (Cementerio).

 1°0994 11°8384 
 1826  12°6023
 3°9493  13°4187 
 8842  14°8236 
 3996  15°6259 
 6°1789  16°3191
 9687  17°9752 
 5958  18°3636 
 5608  19°6124 
 10°1365 20°4748 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

