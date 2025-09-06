Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Nocturna: los números ganadores del viernes 5 de septiembre

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 5 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 0994 (Cementerio).

1° 0994 11° 8384 2° 1826 12° 6023 3° 9493 13° 4187 4° 8842 14° 8236 5° 3996 15° 6259 6° 1789 16° 3191 7° 9687 17° 9752 8° 5958 18° 3636 9° 5608 19° 6124 10° 1365 20° 4748

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.