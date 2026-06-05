Durante este viernes, 5 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 5 de junio de 2026. A la cabeza salió el 4222 (Loco).

1° 4222 11° 0631 2° 8762 12° 5364 3° 9651 13° 8880 4° 0506 14° 9734 5° 9453 15° 5893 6° 9706 16° 9160 7° 7007 17° 3782 8° 0647 18° 2769 9° 5164 19° 4103 10° 2696 20° 1003

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.