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Durante este viernes, 5 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 5 de junio de 2026. A la cabeza salió el 4222 (Loco).

 1°4222 11°0631 
 8762  12°5364
 3°9651  13°8880 
 0506  14°9734 
 9453  15°5893 
 6°9706  16°9160
 7007  17°3782 
 0647  18°2769 
 5164  19°4103 
 10°2696 20°1003 

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A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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