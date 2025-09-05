Resultado de la quiniela de Córdoba en la Vespertina: las cifras ganadoras de este viernes 5 de septiembre

Este viernes, 5 de septiembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 3021 (Mujer).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 5 de septiembre

1° 3021 11° 8641 2° 1589 12° 5655 3° 9969 13° 0140 4° 9020 14° 8084 5° 1802 15° 3865 6° 1489 16° 3583 7° 3094 17° 0538 8° 8439 18° 1684 9° 2086 19° 4957 10° 4549 20° 0002

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y las emociones. Dependiendo del contexto del sueño, puede reflejar relaciones personales, deseos ocultos o la búsqueda de equilibrio en la vida. La figura femenina puede representar tanto apoyo como desafío.



Además, el significado de soñar con una mujer puede variar según la relación del soñador con figuras femeninas en su vida. Puede ser un reflejo de la madre, pareja o amiga y puede indicar la necesidad de conexión emocional o la exploración de la propia identidad y sentimientos.