La Quiniela de Entre Ríos realizó este viernes, 5 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 6138 - Piedras

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de junio

1° 6138 11° 1653 2° 2446 12° 3942 3° 7053 13° 1751 4° 4558 14° 6984 5° 2776 15° 0043 6° 2233 16° 8593 7° 4629 17° 0789 8° 5422 18° 6743 9° 6029 19° 5353 10° 6044 20° 6967

¿Qué significa soñar con Piedras?

Soñar con piedras suele simbolizar fortaleza, estabilidad y paciencia. Puede señalar bases sólidas y la necesidad de avanzar con calma y perseverancia.

Si las piedras bloquean o pesan, reflejan cargas, obstáculos o rigidez. Su tamaño y textura sugieren la magnitud del reto y la forma de afrontarlo.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.