Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Vespertina: los números ganadores del viernes 5 de septiembre

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 5 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 5071 (Excremento).

1° 5071 11° 0758 2° 0290 12° 7639 3° 0054 13° 7703 4° 8481 14° 4401 5° 1277 15° 1096 6° 3685 16° 7547 7° 2652 17° 7404 8° 2880 18° 1139 9° 4206 19° 4753 10° 5818 20° 0050

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.