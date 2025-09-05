Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
Lotería

Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Vespertina: los números ganadores del viernes 5 de septiembre

Mirá los resultados completos del último sorteo de la Tómbola de Tucumán y comparalos con tus apuestas.

En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 5 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 5071 (Excremento).

 1°5071 11°0758 
 0290  12°7639
 3°0054  13°7703 
 8481  14°4401 
 1277  15°1096 
 6°3685  16°7547
 2652  17°7404 
 2880  18°1139 
 4206  19°4753 
 10°5818 20°0050 

No uses más el lavarropas así: este es el peor programa que gasta mucha energía y no limpia bien

No uses más el lavarropas así: este es el peor programa que gasta mucha energía y no limpia bien

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá