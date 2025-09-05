Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Vespertina: los números ganadores del viernes 5 de septiembre
Mirá los resultados completos del último sorteo de la Tómbola de Tucumán y comparalos con tus apuestas.
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 5 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 5071 (Excremento).
|1°
|5071
|11°
|0758
|2°
|0290
|12°
|7639
|3°
|0054
|13°
|7703
|4°
|8481
|14°
|4401
|5°
|1277
|15°
|1096
|6°
|3685
|16°
|7547
|7°
|2652
|17°
|7404
|8°
|2880
|18°
|1139
|9°
|4206
|19°
|4753
|10°
|5818
|20°
|0050
No uses más el lavarropas así: este es el peor programa que gasta mucha energía y no limpia bien
No uses más el lavarropas así: este es el peor programa que gasta mucha energía y no limpia bien
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.
¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?
La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.
Destacadas de hoy
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del viernes 5 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios