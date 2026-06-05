El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 5 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la matutina.
En este viernes, 5 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7262 - Inundación
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de junio
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|5181
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|8981
|4°
|6542
|14°
|6162
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|1776
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|5042
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|8132
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|2174
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|0259
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|7856
|8°
|4134
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|1407
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|1413
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|4573
|10°
|6921
|20°
|6513
¿Qué significa soñar con inundación?
Soñar con Inundación suele reflejar emociones desbordadas, estrés o sensación de perder el control.
También puede indicar limpieza emocional y el inicio de cambios profundos o una renovación personal.
Consejos para los apostantes
El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.