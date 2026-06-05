El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 5 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la matutina.

En este viernes, 5 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7262 - Inundación

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de junio

1° 7262 11° 2197 2° 6629 12° 1105 3° 5181 13° 8981 4° 6542 14° 6162 5° 1776 15° 5042 6° 8132 16° 2174 7° 0259 17° 7856 8° 4134 18° 1407 9° 1413 19° 4573 10° 6921 20° 6513

¿Qué significa soñar con inundación?

Soñar con Inundación suele reflejar emociones desbordadas, estrés o sensación de perder el control.

También puede indicar limpieza emocional y el inicio de cambios profundos o una renovación personal.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.