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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 5 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la matutina.

En este viernes, 5 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7262 - Inundación

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de junio

 1°7262 11°2197
 6629  12°1105
 3°5181 13°8981 
 6542  14°6162 
 1776  15°5042 
 6°8132  16°2174
 0259  17°7856 
 4134  18°1407 
 1413  19°4573 
 10°6921 20°6513 

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Soñar con Inundación suele reflejar emociones desbordadas, estrés o sensación de perder el control.

También puede indicar limpieza emocional y el inicio de cambios profundos o una renovación personal.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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