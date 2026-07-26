Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este sábado, 25 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 25 de julio de 2026. A la cabeza salió el 4759 (Las Plantas).

1° 4759 11° 0053 2° 5909 12° 7245 3° 1200 13° 5958 4° 5871 14° 5265 5° 9416 15° 6642 6° 1617 16° 8310 7° 8099 17° 8983 8° 8526 18° 6010 9° 6948 19° 5793 10° 6221 20° 4351

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.