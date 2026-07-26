Milei y Lula no se verían en Río de Janeiro

Milei volvió a apuntar contra Lula Da Silva y lo acusó de financiar la campaña antiargentina

Horas después de que el gobierno de Brasil decidiera llamar a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, después de las duras declaraciones de Javier Milei contra Lula Da Silva, el ministerio de Relaciones Exteriores convocó de urgencia al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para que dé explicaciones por los dichos del presidente argentino.

La medida fue confirmada por fuentes diplomáticas a la agencia AFP. De esta forma, la tensión diplomática entre ambos países se agrava y la relación con Brasil se tensa por cuestiones ideológicas libertarias.

La crisis comenzó a profundizarse durante este sábado, durante la visita de Milei por San Pablo, donde llamó a Lula “ ladrón”, “presidiario” y “basura socialista” , y también expresó su apoyo a la candidatura de Flávio Bolsonaro para las elecciones del 4 de octubre. Allí también insultó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien definió como “basura calva”.

Según informó el diario brasileño Folha de S.Paulo, la citación a Raimondi fue decidida luego de que Milei cuestionara a De Moraes durante su participación en un acto político encabezado por el senador Flavio Bolsonaro en la ciudad de São Paulo.

El presidente del Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, repudió los agravios contra De Moraes. También hubo críticas de integrantes del gabinete de Lula y de dirigentes del Partido de los Trabajadores.

De acuerdo con la información publicada por el medio brasileño, las expresiones del jefe de Estado argentino provocaron una fuerte reacción en el Palacio de Itamaraty, que resolvió convocar al representante diplomático argentino para expresar el malestar del Gobierno de Lula da Silva y requerir precisiones sobre los dichos del Presidente.

La tensión se agravó además por la defensa que el Presidente hizo de Jair Bolsonaro, a quien definió como un “amigo injustamente encarcelado”. El expresidente brasileño cumple prisión domiciliaria y fue condenado a más de 27 años de cárcel por encabezar un intento de golpe de Estado en enero de 2023 contra Lula.

A esto se le suma la fuerte repercusión de la entrevista que el mandatario realizó este domingo, donde acusó a su par brasileño de financiar la supuesta campaña antiargentina.

“¿Sabe quién puso más plata en esta campaña anti argentina? El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil y después vienen a hablar de interferencia“, afirmó Milei luego de su paso por La Rural.

En esa misma línea, el presidente también cuestionó el impedimento de la justicia brasileña para poder visitar a Jair Bolsonaro. “Yo quise ir a ver a mi amigo, pero no me dejaron”, subrayó.

La decisión representa un nuevo capítulo en el deterioro de la relación bilateral entre Buenos Aires y Brasilia, marcada desde el inicio de la gestión de Milei por reiterados cruces públicos con Lula da Silva y diferencias políticas entre ambos gobiernos.