Este sábado, 25 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 25 de julio de 2026. A la cabeza salió el 7576 (Las Llamas).

1° 7576 11° 0313 2° 6216 12° 6085 3° 4167 13° 4655 4° 3945 14° 1854 5° 0238 15° 0573 6° 7525 16° 6373 7° 8781 17° 6540 8° 8326 18° 9492 9° 4669 19° 8592 10° 2180 20° 2439

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.