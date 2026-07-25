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Este sábado, 25 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 25 de julio de 2026. A la cabeza salió el 7576 (Las Llamas).

 1°7576 11°0313 
 6216  12°6085
 3°4167  13°4655 
 3945  14°1854 
 0238  15°0573 
 6°7525  16°6373
 8781  17°6540 
 8326  18°9492 
 4669  19°8592 
 10°2180 20°2439 

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