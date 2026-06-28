La Quiniela de Tucumán llevó adelante este sábado, 27 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 27 de junio de 2026. A la cabeza salió el 5285 (Linterna).

1° 5285 11° 2523 2° 5779 12° 1374 3° 2385 13° 6287 4° 2745 14° 9443 5° 6299 15° 0955 6° 2950 16° 9708 7° 9030 17° 1140 8° 1780 18° 6399 9° 8163 19° 4087 10° 3469 20° 4642

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.