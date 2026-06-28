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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este sábado, 27 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 27 de junio de 2026. A la cabeza salió el 5285 (Linterna).

 1°5285 11°2523 
 5779  12°1374
 3°2385  13°6287 
 2745  14°9443 
 6299  15°0955 
 6°2950  16°9708
 9030  17°1140 
 1780  18°6399 
 8163  19°4087 
 10°3469 20°4642 

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