Descubrimiento del siglo | Desentierran monedas y lingotes de oro en un campo sembrado y pertenece a un solo país

Un grupo de arqueólogos descubrió un botín de monedas de oro celtas, oculto y de valor incalculable, según anunció el Museo y Galería del Norte de Pilsen (MGSP).

El significativo hallazgo del tesoro ocurrió en la región de Pilsen, un lugar sumamente pintoresco de la República Checa donde abundan ciudades y castillos medievales, que evocan un ambiente de cuento de hadas.

Descubrimiento del siglo: qué hallaron los arqueólogos en un campo de la República Checa

Los investigadores del Instituto Arqueológico de la Academia Checa de Ciencias indicaron que este descubrimiento es uno de los más relevantes de los últimos años.

Actualmente, se lleva a cabo un análisis mediante pruebas de isótopos para determinar si el oro pertenecía a la región o si fue importado de un lugar más distante.

Descubrimiento del siglo | Desentierran monedas y lingotes de oro en un campo sembrado y pertenece a un solo país Fuente: Shutterstock Valentyn Volkov

El tesoro encontrado consiste en 500 monedas de oro y plata, principalmente. El hallazgo data del siglo VI e I a.C. Además, el botín contenía un caballo y broches de oro, según comunicaron los voceros del museo checo.

En tanto, los arqueólogos explicaron que se tratarían de monedas perdidas en transacciones comerciales o bien dejadas deliberadamente como ofrenda en rituales de la época.

Tesoro desenterrado: la historia del fragmento de moneda del siglo II a.C.

A pesar de que el descubrimiento fue anunciado en octubre del año pasado, la historia de la desenterramiento de este tesoro se inició en 2021, cuando un arqueólogo amateur descubrió un fragmento de moneda del siglo II a.C. El investigador lo halló utilizando un detector de metales.

El desafío en la extracción reside en que debe continuarse cada vez que se finalicen las cosechas y antes de que se proceda a labrar nuevamente, dado que se encuentra en un campo sembrado.

El tesoro celta en Pilsen revela monedas y artefactos extraordinarios

Según manifestó Pavel Kodera, director del Museo y Galería de la Región Norte de Pilsen en Mariánská Týnice, “el sitio contiene una gran cantidad de objetos metálicos, principalmente pequeños artefactos, en su mayoría monedas, aunque no exclusivamente monedas”.

Asimismo, detalló que en el botín se encontraron "lingotes de oro, trozos picados, incluso escamas y fragmentos de oro en bruto, junto con pendientes, fragmentos de pulseras y artículos análogos".

El conjunto de arqueólogos e investigadores mencionó que el yacimiento en el que se hallaron las monedas de oro pudo haber sido en algún momento un lugar de encuentro estacional para llevar a cabo transacciones comerciales, rituales o ambos.

Según se precisó, las monedas miden entre 7 mm y 1,5 cm y presentan “diseños impactantes”. Las piezas exhiben ilustraciones de caballos, jabalíes, soles y deidades relacionadas con la cultura celta. Otras monedas muestran diseños de monedas helenísticas y retratos de griegos.

“Las imágenes son principalmente obras de arte. Abordan la mitología y el pensamiento celta, brindando una perspectiva de la mentalidad de las personas que habitaron en esta región”, afirmó Kodera.

Conferencia en Pilsen: Expertos analizan hallazgo celta y cultura

El hallazgo despertó el interés de numerosos expertos en la materia, quienes se reunirán en una conferencia en Pilsen el próximo mes para debatir sobre las implicaciones de este descubrimiento. Se abordarán temas como el comercio celta y la influencia cultural en la región.

Las autoridades locales también anunciaron la intención de preservar el sitio donde se encontró el tesoro, creando un área de investigación arqueológica que permita continuar con las excavaciones y estudios en los años venideros. Esto podría abrir nuevas oportunidades para comprender mejor la historia y vida cotidiana de los antiguos celtas.