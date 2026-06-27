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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este viernes, 26 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 26 de junio de 2026. A la cabeza salió el 6742 (Zapatillas).

 1°6742 11°9686 
 5907  12°2248
 3°3905  13°1702 
 6666  14°3730 
 1144  15°8104 
 6°5593  16°9613
 3492  17°0435 
 8925  18°2219 
 2341  19°2608 
 10°3788 20°4373 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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