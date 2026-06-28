Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado, 27 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 6105 - Gato

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 27 de junio

1° 6105 11° 7595 2° 6926 12° 5872 3° 2377 13° 0697 4° 2362 14° 4339 5° 6330 15° 1660 6° 3942 16° 2770 7° 0753 17° 7414 8° 2927 18° 7963 9° 7804 19° 1200 10° 3037 20° 1097

¿Qué significa soñar con Gato?

Soñar con El Gato suele simbolizar intuición, independencia y misterio; te invita a escuchar tu voz interior y a proteger tu espacio.

Su comportamiento y color matizan el mensaje: si es amistoso o claro sugiere suerte y creatividad; si es agresivo u oscuro, alerta sobre engaños o tensiones.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.