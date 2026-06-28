Este sábado, 27 de junio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este sábado, 27 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9212 - Soldado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 27 de junio

1° 9212 11° 5029 2° 8407 12° 8837 3° 9050 13° 4610 4° 5374 14° 1451 5° 0505 15° 6894 6° 3454 16° 7987 7° 3539 17° 8017 8° 5509 18° 7599 9° 7666 19° 5717 10° 0092 20° 7144

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado refleja disciplina, protección y preparación para retos. Señala la necesidad de orden y de defender tus límites.

También puede aludir a conflictos internos o rigidez ante la autoridad. Te invita a cuestionar lealtades y la forma en que luchas por tus ideales.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.