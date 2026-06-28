En esta noticia

Este sábado, 27 de junio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este sábado, 27 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9212 - Soldado

Te puede interesar

Ley de Sucesiones | Los bienes de la herencia no podrán utilizarse por 10 años según la indivisión forzosa de bienes: en qué casos aplica

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 27 de junio

 1°9212 11°5029
 8407  12°8837
 3°9050 13°4610 
 5374  14°1451 
 0505  15°6894 
 6°3454  16°7987
 3539  17°8017 
 5509  18°7599 
 7666  19°5717 
 10°0092 20°7144 

Te puede interesar

Cómo calcular el peso ideal de una persona, según su altura

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado refleja disciplina, protección y preparación para retos. Señala la necesidad de orden y de defender tus límites.

También puede aludir a conflictos internos o rigidez ante la autoridad. Te invita a cuestionar lealtades y la forma en que luchas por tus ideales.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

Te puede interesar

Cómo conectar el celular al WiFi sin tener la contraseña: es sencillo y rápido