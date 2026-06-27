Cambios en la Ley de Sucesiones: los herederos no recibirán los bienes aunque lo diga testamento (foto: archivo).

La Ley de Sucesiones contempla situaciones específicas en las que los bienes heredados no pueden ser divididos ni utilizados libremente durante un período extenso . Esta situación provoca interrogantes en herederos y familiares, especialmente cuando el plazo puede extenderse hasta 10 años.

Qué es el estado de indivisión en una sucesión

Cuando una persona fallece y deja más de un heredero, se establece un estado de indivisión. Esta fase se prolonga desde el instante de la muerte hasta la realización de la partición definitiva de los bienes.

Cambia la Ley de Sucesiones | Ahora los bienes de la herencia no podrán utilizarse por 10 años: en qué casos se emplea

Durante este intervalo, los activos no son de manera individual de cada heredero, sino que constituyen un patrimonio común.

La herencia se percibe como un conjunto y las decisiones requieren ser acordadas en conjunto.

Indivisión forzosa: conceptos clave y sus implicaciones en las herencias

La indivisión forzosa se presenta cuando el causante, a través de un testamento, determina que la herencia no se divida durante un periodo específico. Este lapso puede extenderse por hasta 10 años como límite.

Esta decisión puede abarcar:

Un bien específico

Un establecimiento comercial, industrial, agrícola o ganadero

Una unidad económica productiva

Las acciones de una sociedad en la que el causante era socio principal

Acciones permitidas para herederos durante la indivisión de la herencia

Mientras la herencia permanece indivisa, los herederos poseen facultades limitadas. Existen ciertos actos que pueden ser ejecutados y otros que requieren el acuerdo pleno de todos los herederos.

Cambia la Ley de Sucesiones | Ahora los bienes de la herencia no podrán utilizarse por 10 años: en qué casos se emplea

Entre las acciones autorizadas se encuentran:

Medidas de conservación de los bienes heredados.

Pago de gastos indispensables para evitar el deterioro.

Reclamo a los otros herederos en caso de que uno de los herederos incurra en gastos necesarios.

En contraste, para actos de administración o disposición, tales como alquilar, vender o realizar modificaciones a los bienes, se requiere elconsentimiento de todos los herederos, sin excepciones.

¿Pueden los herederos y el cónyuge llegar a acuerdos?

Por su parte, el cónyuge sobreviviente desempeña un papel crucial, ya que, si participa en un establecimiento o actúa como socio principal, tiene la capacidad de oponerse a su división.

Según la Ley de Sucesiones, los herederos pueden convenir, de manera voluntaria, no dividir la herencia por un período de hasta 10 años, con opción a renovación.

En estos casos, la indivisión puede persistir por 10 años desde el fallecimiento y puede extenderse incluso hasta su muerte, lo que refuerza la protección del patrimonio familiar.

Sin embargo, cualquier persona tiene el derecho a solicitar la partición anticipada si existen motivos que justifiquen dicha solicitud. Además, en situaciones donde hay herederos incapaces, el acuerdo debe recibir la aprobación de un juez.

Debate sobre la nueva Ley de Sucesiones y su impacto familiar

La Ley de Sucesiones también implica que, en casos de indivisión, los herederos no pueden vender sus partes hasta que se resuelva la situación. Esto puede complicar la administración de bienes.

Adicionalmente, el tiempo de indivisión podría afectar la disponibilidad de recursos. Los herederos deben estar atentos para evitar problemas financieros durante este período prolongado.