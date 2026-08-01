Este viernes, 31 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 31 de julio de 2026. A la cabeza salió el 9425 (Gallina).

1° 9425 11° 4649 2° 8022 12° 3880 3° 4654 13° 9384 4° 2490 14° 8841 5° 1525 15° 8067 6° 6090 16° 8514 7° 5801 17° 4330 8° 5019 18° 8012 9° 9620 19° 0248 10° 7531 20° 2660

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.