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Este viernes, 31 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 31 de julio de 2026. A la cabeza salió el 9425 (Gallina).

 1°9425 11°4649 
 8022  12°3880
 3°4654  13°9384 
 2490  14°8841 
 1525  15°8067 
 6°6090  16°8514
 5801  17°4330 
 5019  18°8012 
 9620  19°0248 
 10°7531 20°2660 

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