Este viernes, 31 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 31 de julio de 2026. A la cabeza salió el 6549 (La Carne).

1° 6549 11° 1763 2° 3926 12° 7695 3° 7942 13° 6516 4° 1977 14° 9890 5° 1932 15° 4298 6° 1791 16° 3263 7° 0795 17° 2725 8° 8313 18° 9419 9° 4747 19° 0858 10° 8586 20° 7985

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.