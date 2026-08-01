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Este viernes, 31 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 31 de julio de 2026. A la cabeza salió el 6549 (La Carne).

 1°6549 11°1763 
 3926  12°7695
 3°7942  13°6516 
 1977  14°9890 
 1932  15°4298 
 6°1791  16°3263
 0795  17°2725 
 8313  18°9419 
 4747  19°0858 
 10°8586 20°7985 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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