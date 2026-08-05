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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este martes, 4 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 4 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 1996 (Marido).

 1°1996 11°3214 
 3608  12°0982
 3°0716  13°2366 
 8682  14°6154 
 5642  15°8102 
 6°5063  16°6993
 1134  17°7961 
 1042  18°064 
 0469  19°0136 
 10°6057 20°5754 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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