Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este martes, 4 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 4 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 1996 (Marido).

1° 1996 11° 3214 2° 3608 12° 0982 3° 0716 13° 2366 4° 8682 14° 6154 5° 5642 15° 8102 6° 5063 16° 6993 7° 1134 17° 7961 8° 1042 18° 064 9° 0469 19° 0136 10° 6057 20° 5754

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.