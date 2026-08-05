Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este miércoles, 5 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 5 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 5249 (La Carne).

1° 5249 11° 9882 2° 4710 12° 2151 3° 7670 13° 0963 4° 5658 14° 3152 5° 5860 15° 1138 6° 0400 16° 6921 7° 6398 17° 0919 8° 3671 18° 6508 9° 8067 19° 3343 10° 0808 20° 4535

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.