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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este miércoles, 5 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 5 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 5249 (La Carne).

 1°5249 11°9882 
 4710  12°2151
 3°7670  13°0963 
 5658  14°3152 
 5860  15°1138 
 6°0400  16°6921
 6398  17°0919 
 3671  18°6508 
 8067  19°3343 
 10°0808 20°4535 

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No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

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La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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