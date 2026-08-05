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Durante este miércoles, 5 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 5 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 0462 (Inundación).

 1°0462 11°6247 
 9365  12°5437
 3°2451  13°6252 
 9989  14°1510 
 6231  15°4901 
 6°1702  16°2446
 9928  17°1056 
 1701  18°1136 
 6897  19°4042 
 10°2961 20°0329 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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