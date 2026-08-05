Durante este miércoles, 5 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 5 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 0462 (Inundación).

1° 0462 11° 6247 2° 9365 12° 5437 3° 2451 13° 6252 4° 9989 14° 1510 5° 6231 15° 4901 6° 1702 16° 2446 7° 9928 17° 1056 8° 1701 18° 1136 9° 6897 19° 4042 10° 2961 20° 0329

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.