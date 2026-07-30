Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este miércoles, 29 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 29 de julio de 2026. A la cabeza salió el 7064 (Llanto).

1° 7064 11° 8324 2° 8456 12° 6906 3° 7231 13° 6815 4° 7975 14° 1731 5° 9438 15° 3205 6° 0677 16° 2177 7° 1207 17° 0213 8° 4619 18° 4834 9° 5444 19° 7901 10° 6361 20° 8745

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.