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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este miércoles, 29 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 29 de julio de 2026. A la cabeza salió el 7064 (Llanto).

 1°7064 11°8324 
 8456  12°6906
 3°7231  13°6815 
 7975  14°1731 
 9438  15°3205 
 6°0677  16°2177
 1207  17°0213 
 4619  18°4834 
 5444  19°7901 
 10°6361 20°8745 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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