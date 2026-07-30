Este miércoles, 29 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 5575 - El Payaso

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 29 de julio

1° 5575 11° 5408 2° 1775 12° 8704 3° 0697 13° 2402 4° 2923 14° 3660 5° 0846 15° 4019 6° 0967 16° 6880 7° 1056 17° 3455 8° 3323 18° 6349 9° 0427 19° 1410 10° 4078 20° 1490

¿Qué significa soñar con El Payaso?

Soñar con El Payaso refleja la tensión entre diversión y miedo: risas que esconden inseguridades o penas.

También puede señalar necesidad de ligereza o alerta de burlas y engaños; protege tu autenticidad.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.