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Este miércoles, 29 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este miércoles, 29 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1759 - Las Plantas

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 29 de julio

 1°1759 11°3437
 5866  12°0389
 3°6290 13°7341 
 6617  14°6447 
 1447  15°2618 
 6°3002  16°1495
 6039  17°3549 
 3606  18°8731 
 1117  19°1958 
 10°8434 20°5944 

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