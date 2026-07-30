En esta noticia ¿Qué significa soñar con las plantas?

Este miércoles, 29 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este miércoles, 29 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1759 - Las Plantas

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 29 de julio

1° 1759 11° 3437 2° 5866 12° 0389 3° 6290 13° 7341 4° 6617 14° 6447 5° 1447 15° 2618 6° 3002 16° 1495 7° 6039 17° 3549 8° 3606 18° 8731 9° 1117 19° 1958 10° 8434 20° 5944

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas simboliza crecimiento, sanación y nuevos comienzos.

Si están marchitas, sugiere estancamiento o la urgencia de nutrir tus emociones y proyectos.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.