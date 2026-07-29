Estados Unidos, Canadá y España prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte.

Viajar al extranjero requiere cumplir una serie de requisitos obligatorios y uno de los más importantes es contar con un pasaporte vigente.

Por este motivo, países como Estados Unidos, Canadá y España mantienen controles estrictos para evitar que pasajeros con documentación inválida puedan ingresar a sus territorios.

Los viajeros que planean trasladarse a estos destinos deben revisar con anticipación el estado de su pasaporte, ya que presentarlo vencido, deteriorado o sin la vigencia necesaria puede generar inconvenientes antes de abordar un vuelo o al momento de pasar por los controles migratorios.

¿Por qué Estados Unidos, Canadá y España exigen un pasaporte vigente?

Las autoridades migratorias internacionales utilizan el pasaporte como el principal documento de identificación para verificar la identidad y nacionalidad de los viajeros.

Por esta razón, tanto las aerolíneas como los organismos de control fronterizo suelen exigir que el documento:

No esté vencido al momento del viaje.

Se encuentre en buen estado físico , sin daños que dificulten la lectura de los datos.

Cumpla con los períodos mínimos de vigencia exigidos por el país de destino.

En el caso de los ciudadanos mexicanos, esta revisión es especialmente importante al viajar hacia destinos como Estados Unidos, Canadá y España, donde existen controles migratorios específicos para visitantes extranjeros.

¿Qué ocurre si un mexicano intenta viajar con el pasaporte vencido?

Contar con el pasaporte vigente es fundamental para poder viajar. Shutterstock

Presentar un pasaporte vencido puede generar distintos problemas antes incluso de llegar al país de destino.

Entre las principales consecuencias se encuentran:

La aerolínea puede impedir el embarque antes del vuelo.

El viajero puede enfrentar inconvenientes durante los controles migratorios.

Puede ser necesario reprogramar el viaje hasta contar con un documento válido.

Se pueden generar gastos adicionales por cambios de pasajes o reservas.

Por este motivo, las autoridades recomiendan verificar la fecha de vencimiento del pasaporte con suficiente anticipación y renovarlo antes de realizar un viaje internacional.

¿Existen excepciones para viajar con el pasaporte vencido?

Aunque la regla general indica que el pasaporte debe estar vigente, existen algunos casos particulares en los que pueden aplicarse excepciones.

Estas situaciones dependen de acuerdos específicos entre países, condiciones del viaje o disposiciones temporales establecidas por las autoridades correspondientes.

Los viajeros no deben asumir que podrán ingresar con un documento vencido, ya que la decisión final depende de los controles aplicados por las autoridades migratorias y las políticas del país de destino.

El trámite que deben completar los viajeros antes de salir de México

Para evitar inconvenientes, los especialistas recomiendan revisar todos los documentos necesarios antes de viajar: