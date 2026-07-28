Este martes, 28 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 28 de julio de 2026. A la cabeza salió el 3333 (Cristo).

1° 3333 11° 0194 2° 8190 12° 9603 3° 8917 13° 3537 4° 0816 14° 2415 5° 2612 15° 1937 6° 5259 16° 1930 7° 0496 17° 6459 8° 6921 18° 9354 9° 3337 19° 8654 10° 7200 20° 4126

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.