Mantener el baño en un estado impecable puede ser una tarea compleja. A medida que transcurre el tiempo, las manchas, el óxido y el sarro se acumulan en las canillas y el inodoro.

Existe un método efectivo y fácil de realizar, el cual no requiere de productos químicos agresivos ni de ingredientes costosos.

Este procedimiento utiliza ingredientes simples que se encuentran en casi todas las cocinas.

El producto inesperado que ayuda a eliminar el sarro del baño

Uno de los métodos más recomendados para combatir el sarro de las superficies del baño utiliza ácido cítrico, un compuesto natural presente en frutas como el limón y que también puede conseguirse en polvo.

Este ingrediente es valorado porque tiene propiedades capaces de ayudar a disolver los depósitos minerales que forman el sarro, especialmente aquellos que aparecen alrededor de las canillas, duchas, grifos y dentro del inodoro.

A diferencia de otros productos caseros, el ácido cítrico actúa sobre los restos de calcio y minerales acumulados, facilitando su eliminación sin necesidad de realizar una limpieza agresiva.

Cómo usar ácido cítrico para quitar el sarro de las canillas

Para aplicar este método en grifos o canillas, el procedimiento recomendado suele ser:

ácido cítrico en polvo con agua caliente hasta formar una Mezclarhasta formar una solución

Aplicarla sobre la zona con sarro utilizando un paño o una esponja.

Dejar actuar durante algunos minutos.

Frotar suavemente hasta desprender los residuos.

Enjuagar con abundante agua y secar la superficie.

En casos donde el sarro está muy adherido, algunas personas colocan la mezcla sobre un paño alrededor de la canilla durante más tiempo para permitir que el producto actúe sobre la acumulación mineral.

El truco para limpiar el sarro del inodoro sin gastar de más

El inodoro suele ser una de las zonas donde más se acumula sarro y manchas amarillentas, especialmente en áreas donde queda agua estancada durante mucho tiempo.

Para estos casos, el método consiste en colocar una preparación con ácido cítrico sobre las zonas afectadas y dejarla actuar antes de cepillar. La acción del producto ayuda a aflojar la capa mineral y facilita la limpieza posterior.

Los especialistas recomiendan evitar mezclar productos de limpieza entre sí, especialmente aquellos que contienen químicos fuertes, ya que algunas combinaciones pueden generar gases irritantes o peligrosos.

Otros lugares donde se puede aplicar este método de limpieza

Además del baño, el ácido cítrico también suele utilizarse para combatir acumulaciones minerales en diferentes sectores del hogar, como:

Duchas con restos de agua dura.

Pavas eléctricas con depósitos blancos.

Azulejos con manchas minerales.

Grifos de cocina.

Superficies metálicas resistentes.

Siempre es recomendable probar primero el producto en una zona pequeña y evitar utilizarlo sobre materiales sensibles que puedan dañarse con sustancias ácidas.