El cambio climático ya ha generado episodios extremos en diversas partes del mundo, tales como sequías prolongadas, incendios forestales y el retroceso de los hielos polares. Sin embargo, Elon Musk, propietario de X —anteriormente Twitter— y fundador de Tesla y SpaceX, ha advertido sobre un riesgo adicional: una posible escasez de electricidad que podría transformar radicalmente la vida cotidiana.

Durante su intervención en el evento Bosch Connected World, Musk enfatizó que, a partir de 2025, la producción energética podría no ser suficiente para satisfacer la demanda creciente, especialmente aquella asociada al desarrollo de la Inteligencia Artificial.

El pronóstico se llevó a cabo durante una sesión de preguntas y respuestas concerniente a la crisis energética global. En esta instancia, el magnate advirtió que la escasez eléctrica dificultará la capacidad mundial para generar la energía requerida.

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La escasez de energía eléctrica: una crisis que podría impactar al mundo

La industria tecnológica ha comenzado a activar sus señales de advertencia. Diversos especialistas alertan que esta eventual escasez de energía no solo podría obstaculizar el ritmo de innovación, sino que también podría comprometer los avances que actualmente equilibran nuestra cotidianidad.

Desde las energías renovables, como la solar y la eólica, hasta los dispositivos de uso cotidiano y las tecnologías más sofisticadas, todo depende de una infraestructura eléctrica robusta. En este contexto, la mayor complejidad de los microchips y el consumo acelerado de recursos por parte de la Inteligencia Artificial comienzan a ejercer presión sobre el sistema energético.

Según Musk, la demanda asociada a la IA se multiplica por 10 cada seis meses, cifra que constituye un desafío notable para la infraestructura eléctrica global.

Musk enfatizó que la electricidad es uno de los recursos fundamentales de la vida moderna. Su importancia no se restringe al uso doméstico, ya que también sostiene procesos industriales, comerciales y tecnológicos. Imaginar un día sin electricidad es suficiente para evaluar el impacto de una crisis de esta naturaleza.

La IA y su impacto en el consumo de energía: un reto global

Uno de los aspectos más críticos en este contexto es la relación entre la Inteligencia Artificial y el consumo de electricidad. En los años recientes, el avance de la IA ha dependido no solo de la producción de chips neuronales, sino también de la capacidad energética requerida para mantener en funcionamiento esos sistemas.

Frente a este panorama, compañías como Google, Microsoft y Amazon han comenzado a buscar alternativas. Algunas de estas organizaciones han establecido acuerdos estratégicos para garantizar una energía adecuada para sus operaciones.

Musk afirmó que, en los años venideros, las limitaciones podrían implicar componentes fundamentales de la red eléctrica, tales como los transformadores de potencia y los reductores de tensión. Esta circunstancia plantea un nuevo desafío: la disponibilidad de dichos elementos podría no ser suficiente para sustentar el crecimiento anticipado de las tecnologías emergentes .

De todos modos, el reto trasciende a las grandes tecnológicas. Para prevenir un colapso energético, será imprescindible la colaboración entre gobiernos, empresas y comunidades.