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Durante este martes, 28 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 28 de julio de 2026. A la cabeza salió el 5823 (Cocinero).

 1°5823 11°4737 
 9413  12°0217
 3°0844  13°3515 
 8670  14°3157 
 7938  15°0679 
 6°3467  16°0033
 2419  17°3717 
 2994  18°9113 
 3268  19°6571 
 10°7418 20°0003 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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