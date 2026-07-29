Durante este martes, 28 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 28 de julio de 2026. A la cabeza salió el 4748 (Muerto que habla).

1° 4748 11° 3567 2° 1790 12° 4804 3° 8189 13° 5751 4° 2533 14° 6858 5° 3369 15° 5036 6° 4104 16° 7464 7° 5067 17° 3854 8° 3672 18° 3983 9° 3592 19° 7991 10° 7272 20° 0779

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.