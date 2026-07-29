En esta noticia

Durante este martes, 28 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 28 de julio de 2026. A la cabeza salió el 4748 (Muerto que habla).

 1°4748 11°3567 
 1790  12°4804
 3°8189  13°5751 
 2533  14°6858 
 3369  15°5036 
 6°4104  16°7464
 5067  17°3854 
 3672  18°3983 
 3592  19°7991 
 10°7272 20°0779 

Te puede interesar

Mezclar bicarbonato de sodio con agua oxigenada: por qué lo recomiendan tanto y para qué sirve

Te puede interesar

Oficial: el Gobierno visitará casa por casa con personal administrativo para comprobar la existencia de los titulares de pensiones en Colombia

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

Te puede interesar

Agregarle canela al café | Qué beneficios tiene y cuánto se recomienda incorporar

Te puede interesar

Ni detergente, ni jabón: el truco express para sacar los rayones de los lentes en segundos