Durante este lunes, 8 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 8 de junio de 2026. A la cabeza salió el 8214 (Borracho).

1° 8214 11° 8488 2° 1214 12° 8273 3° 5724 13° 5188 4° 6190 14° 8197 5° 5637 15° 4538 6° 9817 16° 0373 7° 7209 17° 9473 8° 3376 18° 3406 9° 0360 19° 6152 10° 1065 20° 9685

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.