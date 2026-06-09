En esta noticia

Durante este lunes, 8 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 8 de junio de 2026. A la cabeza salió el 8214 (Borracho).

 1°8214 11°8488 
 1214  12°8273
 3°5724  13°5188 
 6190  14°8197 
 5637  15°4538 
 6°9817  16°0373
 7209  17°9473 
 3376  18°3406 
 0360  19°6152 
 10°1065 20°9685 

Te puede interesar

El estudio que revela por qué hay personas que parecen más viejas que otras a pesar de tener la misma edad

Te puede interesar

Este fruto seco que cuida la vista, ayuda a evitar las cataratas y hace que no necesites más lentes

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

Te puede interesar

Histórico descubrimiento del siglo: científicos hallaron un mamífero que se creía extinto hace décadas

Te puede interesar

Una investigación científica busca averiguar por qué a muchos niños no les agrada comer verdura