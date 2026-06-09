Durante este lunes, 8 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 8 de junio de 2026. A la cabeza salió el 6918 (Sangre).

1° 6918 11° 8300 2° 3660 12° 1040 3° 6826 13° 2270 4° 5133 14° 8281 5° 6212 15° 2558 6° 7101 16° 1994 7° 7184 17° 4361 8° 5951 18° 5473 9° 8953 19° 6417 10° 6473 20° 4902

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.