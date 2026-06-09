Construirán un túnel que atravesará la Cordillera de Los Andes y será la obra de ingeniería más ambiciosa de América Latina.

El Túnel de Agua Negra resurgió como tema central en el discurso binacional y se prevé que se convierta en una de las obras más significativas en la región al cruzar la Cordillera de Los Andes y facilitar la conexión entre Argentina y Chile.

La importancia de esta obra radica en su potencial para mejorar la integración regional y fomentar el desarrollo económico en los territorios involucrados.

Así será el túnel que cruzará la Cordillera de los Andes.

El objetivo primordial de esta megaobra es permitir la superación de las limitaciones existentes y abrir una vía estratégica para el movimiento de personas y mercaderías entre ambos países, transformando por completo el transporte de América Latina.

Actualmente, el paso de Agua Negra solo puede utilizarse en verano debido a la nieve y las condiciones climáticas extremas. Esto, a su vez, obliga a desviar el tránsito hacia otros cruces fronterizos, frecuentemente saturados y más distantes.

Un proyecto ambicioso se contempla para llevar a cabo el Túnel de Agua Negra, que facilitará la conexión entre Argentina y Chile mediante la Cordillera de Los Andes. Fuente: Shutterstock

Con 14 kilómetros de extensión y situado a más de 4.000 metros de altura, el Túnel de Agua Negra atravesará la Cordillera de los Andes para unir Argentina y Chile mediante un corredor seguro, moderno y operativo durante todo el año, que permita conectar a ambos países de una manera considerablemente más rápida.

Túnel de Agua Negra en Chile y Argentina: un proyecto que sigue firme a pesar de los desafíos

En la actualidad, la discusión sobre la construcción del Túnel de Agua Negra volvió a activarse y fue el cónsul de Chile en San Juan, Mario Schiavone, quien aseguró que la iniciativa continúa vigente.

Asimismo, señaló que en Argentina las obras aún no comenzaron, pero destacó que existe voluntad política para avanzar cuando se den las condiciones.

En este sentido, expresó que “es una aspiración muy fuerte, un proyecto que no se va a perder nunca”, afirmó. De tal modo, comentó que “del lado chileno ya se registran mejoras en los accesos y se trabaja para extender tramos de pavimentación pese a la complejidad del terreno”, soslayó en Diario Huarpe.

Mejora en la conectividad entre Argentina y Chile: el avance del nuevo proyecto

Aunque el proyecto comenzó a tomar mucha más forma y representa una aspiración considerable para mejorar la conectividad entre Argentina y Chile. El tránsito que une San Juan con Coquimbo actualmente opera únicamente en la temporada estival.

Esta obra significativa tiene el potencial de transformar la dinámica fronteriza, facilitando el transporte de personas y bienes, contribuyendo al desarrollo económico de la región.

Los beneficios que el proyecto generaría para toda la región.

El tránsito no es el único objetivo del túnel, dado que también se erige como una oportunidad estratégica para la economía argentina y chilena.

Su puesta en marcha permitiría reducir costos logísticos, optimizar la competitividad de las exportaciones argentinas hacia mercados asiáticos y fortalecer sectores productivos clave como la minería, la agroindustria y las energías renovables.

Además, consolidaría un corredor bioceánico que integraría provincias argentinas como San Juan, La Rioja, Catamarca, Córdoba y Santa Fe con los puertos chilenos del Pacífico.

El turismo también se vería favorecido al contar con un cruce abierto todo el año, facilitando un aumento significativo en el flujo de visitantes entre ambos países.

Impacto económico del Túnel de Agua Negra en la región

El avance en la construcción del Túnel de Agua Negra presenta un impacto considerable en la economía regional. Se prevé que la obra genere miles de puestos de trabajo tanto en su fase de construcción como en su posterior operación, mejorando las condiciones laborales en las provincias involucradas.

Los beneficios no solo serán para los sectores de transporte y turismo, sino también para la agricultura y la minería, facilitando el comercio entre Argentina y Chile. Por otro lado, el cónsul de Chile, Mario Schiavone, indicó que se llevan a cabo estudios preliminares para asegurar que las condiciones geográficas no presenten obstáculos en el desarrollo del proyecto.

Esta colaboración binacional abre un camino hacia un futuro con mayores oportunidades económicas, fortaleciendo los lazos entre ambas naciones y potenciando la integración regional.