Durante este martes, 9 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 9 de junio de 2026. A la cabeza salió el 6553 (El Barco).

1° 6553 11° 1705 2° 8205 12° 2194 3° 6154 13° 2367 4° 3059 14° 2491 5° 1451 15° 9372 6° 5951 16° 9183 7° 5289 17° 4731 8° 3305 18° 8779 9° 4778 19° 8946 10° 2833 20° 8339

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.