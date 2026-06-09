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Durante este martes, 9 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 9 de junio de 2026. A la cabeza salió el 6553 (El Barco).

 1°6553 11°1705 
 8205  12°2194
 3°6154  13°2367 
 3059  14°2491 
 1451  15°9372 
 6°5951  16°9183
 5289  17°4731 
 3305  18°8779 
 4778  19°8946 
 10°2833 20°8339 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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