Un nuevo puente internacional será construido sobre el Río Uruguay para unir de manera directa la localidad argentina de San Javier, en la provincia de Misiones, con la ciudad brasileña de Porto Xavier. La obra permitirá que miles de vehículos particulares, camiones de carga, turistas y residentes fronterizos puedan trasladarse de una manera más rápida y segura.

La infraestructura tiene como objetivo mejorar la circulación en esta zona estratégica de la frontera y reducir el tráfico de otros pasos internacionales que actualmente concentran gran parte del tránsito regional, facilitando así un acceso más rápido a Brasil.

Características del puente que enlazará Misiones con Río Grande do Sul, Brasil

La obra contempla una inversión superior a los 214 millones de reales y será financiada por el Gobierno Federal de Brasil mediante un esquema de contratación integrada que incluye desde la obtención de licencias ambientales hasta la adecuación del proyecto ejecutivo y la expropiación de los terrenos necesarios para el desarrollo de la infraestructura.

La iniciativa de este puente se remonta a 1934, cuando Argentina y Brasil plantearon la posibilidad de avanzar en la construcción de puentes internacionales que permitieran mejorar la conectividad territorial entre ambos países.

El puente internacional San Javier–Porto Xavier forma parte de un proyecto histórico que busca fortalecer la conexión entre Argentina y Brasil mediante un nuevo paso fronterizo carretero que facilite el movimiento comercial y el traslado cotidiano de habitantes de la región.

Detalles del nuevo puente en Buenos Aires: características y tecnología

Desde un enfoque técnico, el puente presentará una longitud de 950 metros y un ancho de 17,40 metros, además de una altura aproximada de 18 metros sobre el nivel del agua del río Uruguay. Estas características permitirán soportar el tránsito constante de vehículos particulares, transporte de carga y el movimiento diario de residentes que cruzan la frontera.

La estructura incluirá dos carriles destinados a la circulación vehicular, junto con banquinas de emergencia que mejorarán la seguridad vial. También se contemplará una ciclovía y una senda peatonal.

Adicionalmente, el diseño integrará tecnología de monitoreo en tiempo real, sistemas de iluminación LED y materiales de alta durabilidad, orientados a garantizar la seguridad operativa del puente y a extender su vida útil durante varias décadas.

¿Cuándo iniciarán las obras del proyecto en Río Grande do Sul?

El proyecto avanzó hacia una nueva etapa, luego de que el gobierno del estado brasileño de Río Grande do Sul firmara el contrato correspondiente para su desarrollo, lo que permitirá iniciar la etapa preliminar de planificación que se estima demandará alrededor de un año.

Según las previsiones oficiales, el inicio de las obras está previsto para mediados de 2026 y el plazo total de ejecución será de 1.440 días consecutivos, es decir que estaría terminado para mayo de 2030.

Puente San Javier-Porto Xavier: Conectividad y desarrollo sostenible

Un equipo de ingenieros trabaja en el diseño del puente, buscando incorporar soluciones innovadoras que optimicen la seguridad y la eficiencia del tránsito en la región.

El puente también incluirá áreas verdes y espacios recreativos, promoviendo un entorno amigable para los peatones y ciclistas que utilicen la nueva infraestructura.