Durante este lunes, 27 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 27 de julio de 2026. A la cabeza salió el 5464 (Llanto).

1° 5464 11° 1144 2° 1654 12° 2348 3° 7120 13° 4024 4° 4787 14° 4272 5° 8113 15° 5894 6° 2054 16° 1287 7° 9869 17° 5526 8° 7630 18° 8064 9° 0652 19° 1720 10° 7447 20° 4017

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.