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Durante este lunes, 27 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 27 de julio de 2026. A la cabeza salió el 5464 (Llanto).

 1°5464 11°1144 
 1654  12°2348
 3°7120  13°4024 
 4787  14°4272 
 8113  15°5894 
 6°2054  16°1287
 9869  17°5526 
 7630  18°8064 
 0652  19°1720 
 10°7447 20°4017 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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