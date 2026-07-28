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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este martes, 28 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 28 de julio de 2026. A la cabeza salió el 4897 (Mesa).

 1°4897 11°9273 
 1049  12°5376
 3°5227  13°7742 
 8207  14°0801 
 7773  15°3438 
 6°3327  16°0627
 3285  17°1467 
 5734  18°4295 
 7588  19°6154 
 10°4285 20°6998 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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