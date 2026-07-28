Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este martes, 28 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 28 de julio de 2026. A la cabeza salió el 4897 (Mesa).

1° 4897 11° 9273 2° 1049 12° 5376 3° 5227 13° 7742 4° 8207 14° 0801 5° 7773 15° 3438 6° 3327 16° 0627 7° 3285 17° 1467 8° 5734 18° 4295 9° 7588 19° 6154 10° 4285 20° 6998

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.