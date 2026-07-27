Agregarle canela al café | Qué beneficios tiene y cuánto se recomienda agregar. Foto (IA)

Millones de personas consumen café diariamente; no obstante, pocos conocen que la adición de media cucharadita de canela eleva su propiedad a un nivel considerablemente superior en términos de beneficios para la salud.

La combinación de café y canela genera una mezcla de compuestos antioxidantes junto a sustancias activas que poseen la capacidad de provocar efectos positivos en la salud metabólica, cardiovascular y digestiva.

Agregarle canela al café | Qué beneficios tiene y cuánto se recomienda agregar (foto: archivo).

Qué efectos tiene la canela en el cuerpo

La canela no se limita a ser una mera especia aromática. En su composición, se encuentra un compuesto denominado cinamaldehído, que es responsable de gran parte de sus propiedades terapéuticas.

Su inclusión en la dieta puede contribuir a regular los niveles de glucosa en sangre y reducir el colesterol LDL, convirtiéndola en un complemento valioso para la prevención de la diabetes tipo 2 y patologías cardíacas.

Un beneficio adicional que a menudo pasa desapercibido es que la canela proporciona un sabor naturalmente dulce, lo que permite disminuir o prescindir del uso de azúcar y edulcorantes artificiales.

Existen tres áreas donde la evidencia científica presenta un respaldo considerable:

Salud metabólica: la canela estimula el metabolismo hasta en un 10% y asiste en el control de los niveles de azúcar , lo que minimiza los antojos y favorece el control del peso, especialmente cuando se combina con una dieta equilibrada.

la canela estimula el metabolismo hasta en un 10% y asiste en el control de los niveles de , lo que minimiza los antojos y favorece el control del peso, especialmente cuando se combina con una dieta equilibrada. Salud cardiovascular: la canela puede contribuir a disminuir los niveles de colesterol LDL y los triglicéridos, lo cual reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, potencia la sensibilidad a la insulina, regulando así los niveles de glucosa en sangre.

la canela puede contribuir a y los triglicéridos, lo cual reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, potencia la sensibilidad a la insulina, regulando así los niveles de glucosa en sangre. Salud digestiva: la canela brinda alivio frente a problemas digestivos como gases, hinchazón y malestar estomacal. Su incorporación en el café puede hacer que esta bebida resulte más tolerable para individuos con un estómago sensible o que experimentan digestiones lentas.

Dosis y momento ideal del café con canela

La cantidad es la clave. Ni excesiva ni insuficiente. La mayoría de los expertos sugieren añadir una pequeña cucharadita, aproximadamente 2 gramos, de canela en polvo a la taza. Esta dosis es segura y suficiente para aprovechar los beneficios de la canela sin sobrepasar la cantidad recomendada.

El consumo de café con canela después de las comidas podría mitigar los efectos de los picos glucémicos, contribuyendo a un mejor control metabólico.

En cuanto al momento ideal, el mejor momento para tomar café no es justo al levantarse, sino al menos 30 o 45 minutos después, para obtener el efecto deseado y reducir los niveles de estrés.