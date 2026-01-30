En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 29 de enero de 2026. A la cabeza salió el 8452 (Madre e hijo).

 1°8452 11°1718 
 1590  12°1056
 3°3294  13°3900 
 2144  14°6479 
 1137  15°5779 
 6°6737  16°0534
 9244  17°3274 
 5685  18°4439 
 3001  19°7467 
 10°0821 20°4264 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

