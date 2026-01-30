Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 29 de enero de 2026. A la cabeza salió el 8452 (Madre e hijo).

1° 8452 11° 1718 2° 1590 12° 1056 3° 3294 13° 3900 4° 2144 14° 6479 5° 1137 15° 5779 6° 6737 16° 0534 7° 9244 17° 3274 8° 5685 18° 4439 9° 3001 19° 7467 10° 0821 20° 4264

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.