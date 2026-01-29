Así es el viaje en tren más largo del mundo: recorre 18.755 kilómetros y cruza 13 países en 21 días

El trayecto completa cerca de 2.000 kilómetros de extensión y se ubica en una de las regiones más altas del mundo. Por ello, este ferrocarril se considera “un milagro de la ingeniería” que, a pesar de encontrarse en una región poco poblada, permite observar paisajes increíbles.

El tren conocido como “ Sky Train ” es el más alto del planeta y es altamente valorado por los especialistas de la construcción, dado que en sus puntos de mayor elevación supera los 5.500 metros de altura y se localiza en una zona conocida como el “techo del mundo”.

Arranca el tren más alto del mundo: viaja por 2000 kilómetros y ofrece vistas increíbles (foto: archivo).

¿Qué es y dónde se localiza el tren más alto del planeta?

El ferrocarril Qinghai-Tíbet, conocido como “Sky Train”, alcanza una altitud de 5.702 metros y conecta la ciudad china de Xining con Lhasa, la capital del Tíbet. Durante su trayecto, el tren transita por una de las áreas más inhóspitas del Himalaya, donde se observan sabanas amarillas y montañas con picos nevados en el horizonte .

Las condiciones en esta meseta son tan complejas que cualquier falla podría comprometer la seguridad de los pasajeros. Además, no existen espejos de agua, árboles o refugios naturales. Entre los elementos destacados en el recorrido se encuentran esqueletos de animales, antiguos puestos militares y telares de oración desgastados .

La presencia humana en esta región es prácticamente nula y el entorno refleja la dureza del clima y la altitud. Según relatan sus pasajeros, la zona genera una sensación de aislamiento y vulnerabilidad .

¿Cómo la vía férrea transformó el acceso al Tíbet?

Durante el siglo XIX, el interés extranjero por la región creció en medio de conflictos y tratados desiguales. Exploradores, misioneros y aventureros buscaban acceder a la ciudad sagrada, aunque el Tíbet siempre se mantuvo como un territorio remoto, poco cartografiado y cargado de misticismo.

Esta vía férrea se remonta a los primeros exploradores que intentaron llegar a Lhasa. Tras un viaje complejo, el inglés Thomas Manning se entrevistó con un joven Dalai Lama, pero luego fue detenido por autoridades enviadas desde la capital Pekín.

Desde principios del 1900, esta zona tuvo distintos enfrentamientos militares característicos de esta época del fin del imperialismo colonizador. El avance occidental cerró con un tratado impuesto al Tíbet, clave para que la zona se volviera un atractivo mundial.

Con la llegada de China, la zona se transformó en un conflicto constante por la autonomía que incluso se dio con el Dalái Lama (la figura religiosa máxima) escapando hacia India acompañado por miles de seguidores en una situación que se mantiene hasta la actualidad donde este referente oriental y los tibetanos no pueden acceder a la zona con libertad .

Inicia el tren más elevado del mundo: recorre 2000 kilómetros y brinda panoramas asombrosos (foto: archivo)

El ferrocarril y su impacto en el Tíbet

El ferrocarril desempeñó un papel fundamental en la consolidación del control sobre la región. En un contexto de conflicto militar y político, China promovió la construcción de obras para integrar el Tíbet a su red de infraestructura.

En 1984 se llevó a cabo la inauguración del primer tramo del tren Qinghai-Tíbet, que estableció la conexión entre Xining y Golmud, un remoto poblado de la región .

La línea inicial del Sky Train se convirtió en un elemento clave para el crecimiento de la región.

En sus inicios, el tren operaba con vapor y el trayecto podía extenderse más de 30 horas, según lo expuesto por el escritor Paul Theroux.

Con el paso del tiempo, el servicio implementó sistemas de oxigenación y mejoró las comodidades. En la actualidad, el recorrido se realiza en un tiempo considerablemente menor.

No obstante, el paisaje de Qinghai conserva la misma desolación que cautivó a numerosas generaciones de viajeros.

Mejoras en el “Sky Train”: turismo y conservación en el Tíbet

El tren “Sky Train” no solo conecta Xining y Lhasa, también promueve el turismo en la región, atrayendo a viajeros interesados en la cultura tibetana y sus tradiciones ancestrales.

Las autoridades chinas planean expandir la red ferroviaria, facilitando el acceso a áreas remotas y mejorando la economía local, lo que podría cambiar la dinámica social en el Tíbet.