La educación es esencial para el progreso de los individuos y las comunidades, dado que influye en las oportunidades laborales, la calidad de vida y la equidad social. Por lo tanto, es crucial identificar las naciones que poseen sistemas educativos más destacados para comprender los avances y retos en la región.

Estos resultados permiten analizar no solo la cantidad de jóvenes que se mantienen en el sistema escolar, sino también la calidad del aprendizaje que reciben.

¿Qué nación tiene el sistema educativo más destacado en América Latina?

De acuerdo con el Índice de Resultados Escolares (IRE), que evalúa el porcentaje de adolescentes de 15 años que cursan la escuela sin repetir, abandonar o atrasarse, Chile lidera el ranking de América Latina.

Este índice integra datos de encuestas de hogares y pruebas PISA para evaluar no solo la asistencia, sino también el rendimiento en Lengua y Matemática.

Por su parte, el país chileno se distingue con 38 de cada 100 estudiantes de 15 años que cumplen con estos criterios, logrando finalizar su escolaridad en tiempo y forma con un nivel adecuado de conocimientos.

Chile es el país con mejor nivel escolar de la región.

Según el informe PISA de la OCDE, que analiza el rendimiento escolar en lectura, matemática y ciencias, Chile y otros países latinoamericanos han mostrado progresos en la escolaridad en tiempo y forma, aunque persisten desafíos en la calidad educativa.

Además, la cobertura escolar en Chile se mantiene elevada, alcanzando el 95 % de los jóvenes hasta los 17 años, lo que refleja un sistema educativo consistente y políticas públicas sostenidas en el tiempo.

¿Cuáles son los retos del sistema educativo en Argentina?

Argentina presenta avances significativos en estudios de nivel secundario, con un 97 % de adolescentes de 15 años asistiendo a la escuela en 2022. De ese grupo, 81 de cada 100 se encuentran en el grado correspondiente a su edad, lo que indica que muchos estudiantes permanecen dentro del sistema sin repetir ni abandonar.

Aproximadamente, solo 22 de cada 100 estudiantes logran cumplir con todos los requisitos del IRE . Esto posiciona a Argentina detrás de varios países latinoamericanos en términos de calidad educativa.

Sin embargo, cuando se incorpora el factor del rendimiento académico, es decir, si alcanzan los niveles mínimos en Lengua y Matemática según pruebas internacionales como PISA, la situación cambia.

La baja de este indicador de resultados escolares se observa desde 2008, cuando el 26 % de los jóvenes alcanzaba ese nivel. Esto muestra un reto importante para mejorar la eficacia del sistema escolar.

Argentina se encuentra entre los peor posicionados en la lista de evaluados.

Resultados escolares en ocho países latinoamericanos: ¿quién lidera?

El Índice de Resultados Escolares considera ocho naciones: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Los resultados que indican la proporción de estudiantes de 15 años que cumplen con asistencia, escolaridad y niveles adecuados en Lengua y Matemática son los siguientes:

Chile : 38 de cada 100

: 38 de cada 100 Uruguay : 36 de cada 100

: 36 de cada 100 Perú: 28 de cada 100

28 de cada 100 México y Brasil: 23 de cada 100

23 de cada 100 Argentina: 22 de cada 100

22 de cada 100 Colombia : 19 de cada 100

: 19 de cada 100 Paraguay: 11 de cada 100

Desafíos educativos en Argentina: calidad y equidad en riesgo

Argentina enfrenta un desafío significativo en la mejora de la calidad educativa, a pesar de los avances en cobertura escolar. La reciente evaluación del IRE revela que solo el 22% de los estudiantes de 15 años cumplen con los estándares mínimos en Lengua y Matemática, lo que coloca al país en una posición desfavorable en comparación con sus vecinos latinoamericanos.

Las autoridades educativas trabajan en la implementación de nuevas políticas y programas para abordar esta situación. Se espera que estas iniciativas no solo aumenten la calidad del aprendizaje, sino que también fortalezcan la equidad en el acceso a una educación de calidad para todos los jóvenes argentinos.