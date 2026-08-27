Este jueves, 27 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 27 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 5224 (Caballo).

1° 5224 11° 6759 2° 9854 12° 4764 3° 2651 13° 5630 4° 7851 14° 7368 5° 5108 15° 5015 6° 0840 16° 2020 7° 5863 17° 2962 8° 4746 18° 0334 9° 4716 19° 8988 10° 4626 20° 6307

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.