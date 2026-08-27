En esta noticia

La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 26 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 26 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 1959 (Las Plantas).

 1°1959 11°1609 
 3897  12°1823
 3°2079  13°1128 
 5968  14°2273 
 5326  15°3146 
 6°1725  16°7142
 1784  17°3041 
 1412  18°5680 
 4485  19°1914 
 10°7081 20°4295 

Te puede interesar

Ni verduras ni de carne | El caldo repleto de potasio y colágeno que es antiinflamatorio y ayuda a bajar de peso

Te puede interesar

Se cumplió la profecía de Bill Gates: esta premonitoria predicción ya es una realidad en el mundo

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

Te puede interesar

Evitar la pérdida de memoria y potenciar la salud cerebral es posible: las 4 claves para no olvidar que estabas haciendo

Te puede interesar

Se confirmó la llegada del primer buque de guerra del país: promete ser el más fuerte de Latinoamérica con tecnología bélica vanguardista