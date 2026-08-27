La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 26 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 26 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 1959 (Las Plantas).

1° 1959 11° 1609 2° 3897 12° 1823 3° 2079 13° 1128 4° 5968 14° 2273 5° 5326 15° 3146 6° 1725 16° 7142 7° 1784 17° 3041 8° 1412 18° 5680 9° 4485 19° 1914 10° 7081 20° 4295

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.